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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Эрик тен Хаг: «МЮ» строится, мы на правильном пути. Мы сможем обыгрывать всех в АПЛ, если превратим культуру побед в решимость»

Эрик тен Хаг: «МЮ» строится, мы на правильном пути. Мы сможем обыгрывать всех в АПЛ, если превратим культуру побед в решимость»

«Я знаю, что в футболе не хватает терпения. Нужно показывать результаты, а ожидания вокруг «Манчестер Юнайтед» всегда очень высоки.

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