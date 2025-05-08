Путин и Си Цзиньпин в совместном заявлении высказались по украинскому конфликту

В совместном заявлении, опубликованном после встречи президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, Москва и Пекин выразили общее мнение о необходимости устранения первопричин украинского кризиса для достижения устойчивого мира.
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