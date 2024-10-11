В Петербурге задержали хакеров, оформлявших кредиты через взломанные «Госуслуги»

Подозреваемым 19 и 20 лет Полицейские Петербурга вышли на след организованной группы, участники которой взламывали аккаунты на портале «Госуслуг», после чего оформляли на имя их реальных владельцев кредиты на сайтах различных торговых площадок и кредитно-финансовых организаций.
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