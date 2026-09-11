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Газета.ру

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Глава Якутии Николаев поручил оказать помощь семье якутянина, спасшего девочку

Глава Якутии Николаев поручил оказать помощь семье якутянина, спасшего девочку

Глава Якутии Айсен Николаев в своем Telegram-канале сообщил, что поручил руководству Якутска оказать помощь семье якутянина Дениса Кинкалака, который спас тонущую девочку во Владивостоке, но не выплыл, также он будет ходатайствовать о присвоении ему госнаграды.

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