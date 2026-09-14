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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ступак о допуске лыжников: «Сначала я закричала от радости, но потом успокоилась – наверняка будут критерии, которые дадут возможность выступать не всем»

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак  рассказала, как восприняла новость о допуске российских лыжников к соревнованиям.

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