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Тюменцы и гости города могут посетить выставку «Исторический багаж» на вокзале

Тюменцы и гости города могут посетить выставку «Исторический багаж» на вокзале

На выставке можно изучить городские достопримечательности через снимки, на которых они запечатлены и отображены на интерактивном дисплее, а также узнать самые любопытные факты, связанные с образованием и становлением города — их покажет видеоролик.

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