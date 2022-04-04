Тюменцы и гости города могут посетить выставку «Исторический багаж» на вокзале

На выставке можно изучить городские достопримечательности через снимки, на которых они запечатлены и отображены на интерактивном дисплее, а также узнать самые любопытные факты, связанные с образованием и становлением города — их покажет видеоролик.
На выставке можно изучить городские достопримечательности через снимки, на которых они запечатлены и отображены на интерактивном дисплее, а также узнать самые любопытные факты, связанные с образованием и становлением города — их покажет видеоролик.
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