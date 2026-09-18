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Царьград

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«Отзовется бес»: в Церкви объяснили, чем грозит попытка вызвать духа

«Отзовется бес»: в Церкви объяснили, чем грозит попытка вызвать духа

В Церкви раскрыли, чем грозит православному попытка вызвать духа и общение с экстрасенсами.Протоиерей Дмитрий Моисеев напомнил: обращаясь к гадалкам и экстрасенсом, вызывая духов, люди, на самом деле, вызывают бесов.

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