Мейирим Нурсултанов защитил титул WBO

В Актау прошел вечер бокса, в главном бою которого Мейирим Нурсултанов (17-0, 10 КО) защитил титул WBO International в среднем весе в бою с аргентинцем Себастьяном Папески (18-4, 6 КО).
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