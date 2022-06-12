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Мейирим Нурсултанов защитил титул WBO

В Актау прошел вечер бокса, в главном бою которого Мейирим Нурсултанов (17-0, 10 КО) защитил титул WBO International в среднем весе в бою с аргентинцем Себастьяном Папески (18-4, 6 КО).

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