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Царьград

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Церковные праздники и народные традиции 22 сентября: праведные Иоаким и Анна

Церковные праздники и народные традиции 22 сентября: праведные Иоаким и Анна

Рассказываем, какие праздники отмечают 22 сентября и с какими обычаями и приметами был связан этот день в народной традиции.

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