Экономист спрогнозировал курс доллара в марте

Экономист Щербаченко спрогнозировал в марте доллар по 90-92 рубля Основным фактором, влияющим на курс сейчас, является правило обязательной продажи валютной выручки экспортерами, сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Петр Щербаченко.
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