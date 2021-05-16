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Золото Колчака верните. Ответ России на чешское требование денег

Золото Колчака верните. Ответ России на чешское требование денег

Военкор Дмитрий Стешин опубликовал ответ России на чешское требование денег. Прозвучало аргументировано и чётко: золото Колчака верните.

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Не помню
интересно почему Путин не требует до сих пор золото Колчака? Некрасиво штаны через голову одевать. Народ налогами и запретами не стесняются а тут застеснялись... Да поди давно забрали по тихому?

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