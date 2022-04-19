В технополисе «ЭРА» пройдет выставка «День инноваций Минобороны России»

В технополисе «ЭРА» пройдет выставка «День инноваций Минобороны России»

Более 50 предприятий промышленности, научно-исследовательских и образовательных организаций представят свыше 60 инновационных проектов и технологий.

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