"А теперь Драпатый!": в Минобороны России высмеяли главкома ВСУ цитатой Жеглова

Facebook*/MykhailoDrapatyi Минобороны России 23 июля в своем телеграм-канале отреагировало на назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ цитатой из советского фильма "Место встречи изменить нельзя".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии