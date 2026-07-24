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"А теперь Драпатый!": в Минобороны России высмеяли главкома ВСУ цитатой Жеглова

"А теперь Драпатый!": в Минобороны России высмеяли главкома ВСУ цитатой Жеглова

Facebook*/MykhailoDrapatyi Минобороны России 23 июля в своем телеграм-канале отреагировало на назначение Михаила Драпатого на пост главнокомандующего ВСУ цитатой из советского фильма "Место встречи изменить нельзя".

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