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«Иди в окоп со своим мужем и родственниками»: украинцы о призыве Верещук готовиться к длительной войне

«Иди в окоп со своим мужем и родственниками»: украинцы о призыве Верещук готовиться к длительной войне

Замглавы Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что война закончится не скоро, и призвала жителей страны «настраиваться на продолжение борьбы».

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