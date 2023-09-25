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Самолету «Стилерс» пришлось совершить экстренную посадку в Канзас-Сити

Футболисты «Питтсбург Стилерс» по возвращении домой из Лас-Вегаса вынуждены были провести несколько часов в Канзас-Сити.

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