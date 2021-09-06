Нужно больше кружков и секций для пожилых, считают в «Совете Матерей»

С такой инициативой выступила руководитель организации Татьяна Буцкая Дачный сезон заканчивается и в Рязанском районе прошла заключительная встреча любителей сада и огорода с телеведущей и кандидатом сельскохозяйственных наук Октябриной Ганичкиной.