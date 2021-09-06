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Нужно больше кружков и секций для пожилых, считают в «Совете Матерей»

Нужно больше кружков и секций для пожилых, считают в «Совете Матерей»

С такой инициативой выступила руководитель организации Татьяна Буцкая Дачный сезон заканчивается и в Рязанском районе прошла заключительная встреча любителей сада и огорода с телеведущей и кандидатом сельскохозяйственных наук Октябриной Ганичкиной.

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