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Число жертв в результате обрушения крыши клуба в Доминикане возросло до 79

Число жертв в результате обрушения крыши клуба в Доминикане возросло до 79

Количество погибших при обрушении крыши в доминиканском ночном клубе Jet Set возросло до 79. Об этом 8 апреля сообщила газета ListÍn Diario со ссылкой на директора центра по чрезвычайным ситуациям Хуана Мендеса.

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