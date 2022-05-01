Кого на самом деле нужно считать основателем города Киева?

Кого на самом деле нужно считать основателем города Киева?

Киев – мать городов русских, которую неизвестно, кто именно основал. Ходят разные легенды, а историки гадают, сопоставляют факты и спорят друг с другом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх