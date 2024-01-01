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Чехи публично струсили перед русскими: Наказание будет неотвратимым

Чехи публично струсили перед русскими: Наказание будет неотвратимым

Чехи публично струсили перед русскими, не в силах скрыть своё соучастие в атаке на Белгород. Историческое наказание для пособников убийц будет неотвратимым.

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Комментарии
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ИГ
Ирина Галивец
И совсем не струсили! Все знают, что у нас одни разговоры! А вот, если бы ударили и по Праге- весь мир бы задумался!
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5 час.
Олег Едаменко
Чехи публично плюнули нам в рожу реакцией своего представителя в ООН и чешского МИД. Адекватным ответом был бы отзыв из Праги нашего посла, закрытие в России всех чешских консульств и самого посольства, полный разрыв дипломатических отношений, прекращение всех политических, коммерческих и гуманитарных контактов и высылка из РФ в 24 часа всех граждан Чешской республики. Но этого не будет, ибо все наши красные линии существуют исключительно на бумаге
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1 час.

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