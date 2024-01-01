Чехи публично струсили перед русскими: Наказание будет неотвратимым

И совсем не струсили! Все знают, что у нас одни разговоры! А вот, если бы ударили и по Праге- весь мир бы задумался!

Олег Едаменко

Чехи публично плюнули нам в рожу реакцией своего представителя в ООН и чешского МИД. Адекватным ответом был бы отзыв из Праги нашего посла, закрытие в России всех чешских консульств и самого посольства, полный разрыв дипломатических отношений, прекращение всех политических, коммерческих и гуманитарных контактов и высылка из РФ в 24 часа всех граждан Чешской республики. Но этого не будет, ибо все наши красные линии существуют исключительно на бумаге