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Тренер женской юниорской сборной России прокомментировала решение УЕФА о допуске команд

Тренер женской юниорской сборной России прокомментировала решение УЕФА о допуске команд

Женская юниорская сборная России по футболу до 16 лет с оптимизмом восприняла решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о допуске отечественных команд (игроки не старше 17 лет) к соревнованиям.

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