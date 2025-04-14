«Изгой социалистического мира»: почему Албания разорвала дружбу с СССР

Когда в марте 1953 года стало известно о смерти Сталина, по приказу албанского лидера, Энвера Ходжи на главной площади Тираны собралось всё население столицы: на коленях они давали клятву верности и вечной благодарности почившему советскому вождю.
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