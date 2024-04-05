Изгнанные из мира науки: почему Европа закрыта для наших ученых? Елена ГалицкаяПоследние шаги Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) вызывают серьезные вопросы относительно нейтральности и открытости в мировой научной среде.
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