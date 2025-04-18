Городские средства массовой информации принимают поздравления в честь Дня ямальских СМИ

Накануне профессионального праздника в редакции СМИ почетные гости. Журналистов пришли поздравить и вручить заслуженные награды заместитель губернатора ЯНАО Сергей Климентьев, заместитель главы города Николай Токарчук, первый заместитель председателя ЗС ЯНАО Алексей Ситников, председатель Думы города Салехарда Вадим Кугаевский.
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