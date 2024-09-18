Китайские учёные впервые в истории раскрыли, из чего состоит грунт на обратной стороне Луны

Китайские учёные впервые в истории раскрыли, что за материал находится на обратной стороне Луны. Образцы грунта и горных пород с ранее неисследованной части естественного спутника Земли были доставлены в ходе миссии китайской автоматической станции «Чанъэ-6».
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