ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ. В ПОКУШЕНИИ НА ТРАМПА НАЙДУТ РУССКИЙ СЛЕД

Alex Nемо

Автор видимо не знает простого факта. Снайпер может промахнуться, но только по вертикали. Например целил в бошку, а попал в шею. Но снайпер никогда не промахивается по горизонтали. А уж с расстояния менее 500 метров промахнуться снайпер, даже на уровне базового обучения, просто не может! Кстати это доказал тот полицейский снайпер который с противоположного здания влепил маслину между глаз стрелку с расстояния в 2 раза больше чем до Трампа на трибуне! Вот и делайте выводы: было ли реальным это покушение или же это постановка с козлом отпущения в виде снайпера.