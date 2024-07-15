В Дональда Трампа стреляли на предвыборном митинге в Пенсильвании. Весь мир смакует подробности и судачит о том, как так вышло, что пуля лишь слегка задела ухо.
ШОУ ДОЛЖНО ПРОДОЛЖАТЬСЯ. В ПОКУШЕНИИ НА ТРАМПА НАЙДУТ РУССКИЙ СЛЕД
Комментарии
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Alex Nемо
Автор видимо не знает простого факта. Снайпер может промахнуться, но только по вертикали. Например целил в бошку, а попал в шею. Но снайпер никогда не промахивается по горизонтали. А уж с расстояния менее 500 метров промахнуться снайпер, даже на уровне базового обучения, просто не может! Кстати это доказал тот полицейский снайпер который с противоположного здания влепил маслину между глаз стрелку с расстояния в 2 раза больше чем до Трампа на трибуне! Вот и делайте выводы: было ли реальным это покушение или же это постановка с козлом отпущения в виде снайпера.
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5 час.
Александр Нефеденков
В том то и дело, что труднее попасть с большого расстояния по горизонтали. Нужно высчитать точную скорость ветра, и сделать правильную поправку на ветер. Правильная поправка по вертикали, зависит от вычисления точного расстояния.
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1 час.
Вячеслав 5
Странное покушение- стрелок спокойно устроился на крыше и?-думаю он не знал .что его пристрелят.но ведь обещали.
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28 мин.
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