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Панфилова об Олимпиаде-2022: «Мне запомнилась больше всех Трусова – это не только пять четверных прыжков, у нее была очень хорошая программа»

Чемпионка мира среди юниоров 2020 года Аполлинария Панфилова, выступавшая в паре с Дмитрием Рыловым, рассказала, какие фигуристы впечатлили ее на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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