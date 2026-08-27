Поделили без Вашингтона: Иран и Оман решили судьбу Ормуза

Существуют вопросы, которые решаются и без участия Соединенных Штатов. Пока Вашингтон озвучивал ультиматумы, требовал 20-процентную долю и обещал «оборонять пролив», Тегеран и Маскат тихо провели собственные переговоры и разделили сферы влияния.
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