Лавров: Россия разбирается, каким оружием ВСУ сбили Ил-76

Российский Ил-76 был сбит в Белгородской области украинской армией с помощью западного оружия, какого именно — Россия сейчас выясняет, напомнил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с главами дипмиссий в Москве.
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