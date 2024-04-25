Рынок хочет расти, но осторожничает

Чем ближе к концу недели, тем аккуратнее становятся инвесторы. В преддверии пятничного заседания ЦБ РФ по ставке участники рынка начинают осторожничать, сказываются на настроениях инвесторов и грядущие майские праздники.
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