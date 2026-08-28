Нанесён удар по ТЦ «Караван» в Харькове (ВИДЕО)

Украинские СМИ сообщают об ударе по торговому центру «Караван» в Харькове. После прилёта в ТРЦ начался пожар, сообщают местные ресурсы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- СТ Премьер Украины п...
- IV Виноват Зеленский...
- Россия — ядерная ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым