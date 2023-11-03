Маск: «Наступит момент, когда люди будут работать для собственного удовлетворения»

В Великобритани завершлся саммита правительства по безопасности искусственного интеллекта. В ходе разговора с британским премьер-министром Риши Сунаком, посвященном закрытию саммита правительства Великобритании по безопасности искусственного интеллекта, Илон Маск говорил о мире, в котором работа ….
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