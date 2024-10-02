Депутат Колунов: нужно ввести ответственность для родителей детей-квадроберов

Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился к уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка с предложением разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов, включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной и уголовной ответственности.
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