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Кубок России. В финале «Самара» сыграет с «ТЕМП-СУМЗ», в серии за 3-е место «Руна» встретится с «Новосибирском»

В воскресенье, 20 марта, пройдут ответные матчи финальной серии Кубка России между «Самарой» и «ТЕМП-СУМЗ», а также серии за 3-е место «Руна» – «Новосибирск».

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