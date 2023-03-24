Газета Труд

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Министерство обороны Китая призвало США прекратить провокации

Министерство обороны Китая призвало США прекратить провокации

Министерство обороны КНР призвало Соединенные Штаты прекратить провокационное поведение. Заявление было сделано в пятницу, 24 марта, после того, как американский ракетный эсминец вновь незаконно вторгся в территориальные воды Китая у островов Сиша.

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