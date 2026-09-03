Сам себе сказочник: как переписать свою жизненную историю

Сказкотерапия для взрослых Ручка, блокнот и полтора часа. Пошаговый алгоритм, как перенести свою ситуацию в сюжет сказки, найти место, где героиня застряла, и дописать финал так, чтобы он начал сбываться.
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