Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Почему в Красной армии до 1940 года не было генералов, но были маршалы

В сентябре 1935 года в Красной армии произошло то, что вернуло её в общий строй мировых армий: у командиров появились персональные воинские звания.

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