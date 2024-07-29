“Это будет исправлено!”: Трамп дал странное обещание своим сторонникам-христианам

Вчера 1,4K прочитали Дональд Трамп пообещал своим сторонникам, что им не придется голосовать в будущем: "Это будет исправлено!" Бывший президент США умоляет сторонников-христиан проголосовать "только на этот раз", а затем "через четыре года вам не придется голосовать снова”.
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