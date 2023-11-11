Новый этап ослабления? Названа отметка, на которой рубль развернут обратно

На грядущей неделе основное влияние окажет приближение периода налоговых выплат с увеличением продажи валюты экспортерами, а также укрепление доллара к другим валютам,на рубль, рассказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с «Праймом».