Во Франции обвинили США в ведении «агрессивной торговой войны» против ЕС

Евродепутат от Франции Андруэ: США ведут «агрессивную торговую войну» против ЕС Член Европарламента (ЕП) от Франции Матильда Андруэ обвинила США в ведении «агрессивной торговой войны» против Евросоюза (ЕС) в сфере атомной энергетики.