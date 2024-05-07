Во Франции обвинили США в ведении «агрессивной торговой войны» против ЕС

Евродепутат от Франции Андруэ: США ведут «агрессивную торговую войну» против ЕС Член Европарламента (ЕП) от Франции Матильда Андруэ обвинила США в ведении «агрессивной торговой войны» против Евросоюза (ЕС) в сфере атомной энергетики.
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