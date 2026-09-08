В центре Калуги будут перебои с водой

В ГП "Калугаоблводоканал" предупредили о грядущих перебоях с водой. 9 сентября с 9:00 до 17:00 в связи с работами на водопроводе будет понижено давление или отсутствие холодного водоснабжения жилых домов и организаций в центральной части города.
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