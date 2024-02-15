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В Москве завели дело из-за совершения развратных действий в отношении ребенка

В Москве завели дело из-за совершения развратных действий в отношении ребенка

В ситуации разбираются компетентные органы. Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК России (развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на сайте ГСУ СК РФ по Москве.

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