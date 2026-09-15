Захарова: базовой чертой лидера должна быть ответственность

Лидерство невозможно без ответственности, это является базовой чертой всех лидеров. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.
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