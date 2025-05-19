«Алмаз-Антей» впервые выиграл домашний турнир на Кубок Льва Бурчалкина

На стадионе спортивного комплекса своего футбольного клуба Футбольный «Алмаз-Антей» впервые выиграл домашний международный турнир на Кубок Льва Бурчалкина: петербургское дерби против «Зенита» в финале завершилось в пользу хозяев с минимальным счётом.