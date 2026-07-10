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Клиентам фитнес-клубов напомнили их права

Клиентам фитнес-клубов напомнили их права

Клиент фитнес-клуба может в любой момент расторгнуть договор и вернуть деньги. Такое право закреплено в статье 32 закона о защите прав потребителей и 782 статье Гражданского кодекса, напомнил в беседе с RT юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

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