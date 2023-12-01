Футбольная зима: 17-й тур чемпионата России — первый в декабре

До ухода на каникулы отечественной премьер-лиге осталось восемь дней. Главные матчи будут сыграны в Москве и Краснодаре«Краснодар» занимал первое место — или с кем-то на пару, или единолично — с первого дня сезона, с 21 июля, больше четырех месяцев.