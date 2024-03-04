Мария Погребняк и Дава устроили разборки из-за Ольги Бузовой

Мария Погребняк считает, что Дава прославился благодаря Ольге Бузовой Блогеры Дава (Давид Манукян) и Мария Погребняк стали участниками реалити-шоу «Сокровища императора», где успели поругаться из-за Ольга Бузовой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии