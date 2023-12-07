«Русский Ванька» и другие: всё больше кадров с африканскими добровольцами в зоне СВО (ФОТО, ВИДЕО)

«Русский Ванька» и другие: всё больше видео и фото с африканскими добровольцами в зоне СВО. «У нас на Родине стоит памятник ЧВК „Вагнер“, хотим отплатить той же монетой, чтобы и нам поставили памятник в России, спасибо за вдохновение, спасибо за свободу, Россия» — рассказывают добровольцы.