«Русский Ванька» и другие: всё больше кадров с африканскими добровольцами в зоне СВО (ФОТО, ВИДЕО)

«Русский Ванька» и другие: всё больше видео и фото с африканскими добровольцами в зоне СВО. «У нас на Родине стоит памятник ЧВК „Вагнер“, хотим отплатить той же монетой, чтобы и нам поставили памятник в России, спасибо за вдохновение, спасибо за свободу, Россия» — рассказывают добровольцы.
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