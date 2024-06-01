Никите Преснякову похоже удалось продать дом Аллы Пугачевой

Музыкант Никита Пресняков недавно тайно приезжал в Россию и продал дом по бросовой цене. Известно, что Никита Пресняков, покинувший Россию пешком два года назад после мобилизации, тайно вернулся из Америки.
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