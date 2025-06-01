Говорят в России стало много полных людей Ееееееее Бургер мама купи и колу,и фри.нагетсы А теперь найдите среди этих названий русское?) Донецкая группа новостей.
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Говорят в России стало много полных людей Ееееееее Бургер мама купи и колу,и фри.нагетсы А теперь найдите среди этих названий русское?) Донецкая группа новостей.
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