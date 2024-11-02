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Названы округа Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки

Названы округа Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки

Южный округ стал первым в Москве по снижению цен на первичное жилье Максимальное снижение в октябре отмечено на юге, наибольший рост — на западе столицы Рейтинг административных округов Старой Москвы по темпам снижения цен на рынке новостроек (без учета элитного сегмента) по итогам октября возглавил Южный АО, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики платформы bnMAP.

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