Названы округа Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки

Южный округ стал первым в Москве по снижению цен на первичное жилье Максимальное снижение в октябре отмечено на юге, наибольший рост — на западе столицы Рейтинг административных округов Старой Москвы по темпам снижения цен на рынке новостроек (без учета элитного сегмента) по итогам октября возглавил Южный АО, подсчитали для «РБК-Недвижимости» аналитики платформы bnMAP.